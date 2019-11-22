Посольство Аргентины: Дух танго будет по всему Баку!

В Landmark Сine-club состоялась пресс-конференция, посвященная Международному бакинскому фестивалю танго, сообщает #.

Организаторы фестиваля — Посольство Аргентины в Азербайджане, United Culture, Министерство культуры и партнеры обещают грандиозный праздник, в рамках которого запланировано множество мероприятий.

Фестиваль пройдет с 28 ноября по 1 декабря .

Рассказывая о предстоящем событии, представитель Посольства Аргентины в Азербайджане Эдуардо Каваллеро подчеркнул, что целью фестиваля является популяризация культуры и музыки Аргентины, а также знакомство азербайджанской публики с новыми артистами, танцорами и ритмами.

По его словам, главным событием фестиваля станет гала-шоу, которое состоится 30 ноября в большом зале Киноцентра «Низами», в нем примут участие артисты и танцоры из разных стран.

Примечательно, что по окончании гала–шоу танцевальная сцена будет отдана в распоряжение зрителей для свободного танго.

В рамках фестиваля на различных площадках города пройдут мастер –классы и уроки танго, конференция по истории этого танца, показы фильмов и мн. др.

«На фестиваль в Баку приедут очень известные гости, это чемпионы мира и Европы 2019 Августина Пьяджо и Максим Герасимов, Хулио Сааведра и Текла Гогричиани, Якоф Шонский и Мариам Росса и Сесилия Акоста и Леван Гомелаури, которые выступят в качестве специальных гостей», — сообщил Эдуардо Каваллеро.

По его словам, проведение фестиваля в Баку благоприятно отражается и на туризме. «Фестиваль с каждым годом набирает оборот, завоевывая любовь и признание у любителей аргентинского танго по всему миру. На фестиваль в Баку съезжаются гости из разных стран», — отметил представитель дипломатического корпуса.

Коллега Эдуардо Каваллеро, — Карина Лехманн, рассказала о том, что количество участников в этом году заметно выросло:

« К нам присоединилось еще больше танцевальных школ Баку, танцоров и просто, любителей танго. Фестиваль подарит бакинцам незабываемую атмосферу. Дух аргентинского танго будет по всему Баку!», — заявила она.

Она также рассказала, что на фестиваль в Баку приедут известные музыканты Виктор Гюго Виллена и Лаутаро Тиссеру.

Виктор Гюго Вилена — виртуоз бандонеона, считается одним из лучших бандонеонистов своего поколения, а Лаутаро Тиссера — один из самых выдающихся виртуозных гитаристов в современном аргентинском танго.

Встреча с представителями СМИ завершилась показом фильма A shot in the night, снятого в 2019 году.