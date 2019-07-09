Посол Ватикана во Франции лишен иммунитета

Официальный представитель Ватикана во Франции 74-летний Луиджи Вентура был временно лишен дипломатического иммунитета по решению Святого престола. Об этом сообщает в понедельник Agence France-Presse со ссылкой на заявление французского МИД.

«Министерство по делам Европы и иностранных дел, которое направило Святому престолу запрос прокурора на отмену дипломатического иммунитета для папского нунция во Франции, получило от Святого престола подтверждение снятия иммунитета на время указанной процедуры», — приводит агентство слова представителя французского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что на Вентуру, который с 2009 года является апостольским нунцием во Франции, были поданы четыре жалобы. Трое заявителей уже дали показания следователям.