Посол Турции в США заявил, что F-35 и С-400 разместят далеко друг от друга

Американские истребители пятого поколения F-35 будут размещены в Турции вне зоны действия российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил в четверг посол Турции в США Сердар Кылыч.

«С-400 и F-35 будут размещены в двух конкретных районах Турции, и F-35 не будут находиться в зоне покрытия С-400», — сказал он, выступая в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне.

Турецкий дипломат обратил внимание на то, что израильские F-35 летают над Сирией, где также есть российские ЗРК С-400, однако это не вызывает вопросов у США.

«Но когда заходит речь о Турции, которая пытается разместить систему противовоздушной обороны, а не систему нанесения удара, то возникают проблемы», — отметил Кылыч.