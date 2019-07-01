Посол США в Израиле открыл Дорогу паломников в Иерусалиме

Официальные лица совершили символическое действие, проломив кувалдой стену к «Дороге паломников», которая ныне является подземной лестницей. Считается, что она была главным путем для евреев на Храмовую гору тысячи лет назад. Дорога построена не ранее 30-31 года нашей эры и относится ко временам правления римского наместника Иудеи Понтия Пилата. Уточняется, что археологи последние восемь лет вели раскопки в старейшем районе Иерусалима — Городе Давида.

«Если и были какие-то сомнения в точности, мудрости, корректности президента (США Дональда) Трампа, признавшего Иерусалим столицей Израиля, я, безусловно, думаю, что это (открытие дороги – ред.) заставляет рассеять все сомнения», — передает газета слова Фридмана. Он объяснил, что решил принять участие в событии из-за того значения, которое Иерусалим имел для американской истории. Новости о торжественном мероприятии вызвали недовольство Палестинской администрации, а также нескольких «левых» израильских НПО, которые заявили, что открытие дороги еще больше укрепит израильское присутствие в восточных частях города, который, как надеются палестинцы, однажды станет их столицей. Само мероприятие проходило в преимущественно палестинском районе Силуан к югу от Старого города.