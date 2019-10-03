Посол США рассказал о причинах отмены встречи Путина и Трампа

Американский посол Джон Хантсман, который уходит в отставку с 3 сентября, рассказал, почему не состоялась встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в 2018 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По его словам, встреча на полях прошлогоднего саммита G20 в Аргентине не состоялась из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.

Кроме того, сорвались также планы провести первое заседание Совета предпринимателей, которое могло состояться в ходе ПМЭФ-2019.

В тоже время Хантсман отметил, что Россия и США настроены укрепить двусторонние связи при помощи создания диалоговых механизмов, таких как Совет предпринимателей и Совет экспертов.

«Но хоть планы и не реализовались, концепция остается правильной и рациональной. Ее воплощение пошло бы на пользу деловым кругам обоих стран. И я верю в то, что она будет воплощена», — сказал посол.

| 2019-10-03T00:46:43+00:00 3 октября 2019, 06:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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