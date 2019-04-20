Посол США о переговорах МИД Азербайджана и Армении 

Надеюсь, что министры продолжат диалог по нагорно-карабахскому урегулированию, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, комментируя приглашение Госдепартамента США провести очередную встречу министров в Вашингтоне, сообщает Report.

Он отметил, что пока не может сказать что-то конкретное по этому вопросу, однако напомнил, что 15 апреля встреча глав МИД Азербайджана и Армении прошла в Москве и позитивно оценил подобные встречи.

«Мы приветствуем встречу министров, которая прошла в Москве и сделанное по ее итогам заявление. Радует, что обе стороны готовы продолжить диалог и провести следующую встречу», — заявил Эрл Литценбергер.

«Цель сопредседателей продолжить диалог направленный на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта» — отметил посол США.

| 2019-04-20T14:19:14+00:00 20 апреля 2019, 22:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss