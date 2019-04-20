Посол США о переговорах МИД Азербайджана и Армении

Надеюсь, что министры продолжат диалог по нагорно-карабахскому урегулированию, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, комментируя приглашение Госдепартамента США провести очередную встречу министров в Вашингтоне, сообщает Report.

Он отметил, что пока не может сказать что-то конкретное по этому вопросу, однако напомнил, что 15 апреля встреча глав МИД Азербайджана и Армении прошла в Москве и позитивно оценил подобные встречи.

«Мы приветствуем встречу министров, которая прошла в Москве и сделанное по ее итогам заявление. Радует, что обе стороны готовы продолжить диалог и провести следующую встречу», — заявил Эрл Литценбергер.

«Цель сопредседателей продолжить диалог направленный на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта» — отметил посол США.