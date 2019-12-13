Посол США хочет видеть в новом Милли Меджлисе больше женщин

Поддерживаю решение правительства пригласить представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ)ОБСЕ и ПА ОБСЕ наблюдать за ходом внеочередных парламентских выборов. Как передает Trend, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер журналистам в пятницу.

Американский посол отметил, что свободные и демократические выборы могут позволить продвинуть Азербайджан вперед.

Посол США также выразил надежду на то, что среди новых лиц в парламенте нового созыва будет больше женщин, включая женщин-предпринимателей.