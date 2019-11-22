Посол РФ в Армении: Тема Гарегина Нжде имеет отношение к нашей общей истории

Тема Гарегина Нжде имеет отношение к нашей общей с армянами истории, к истории Второй мировой войны.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркинкомментируя вопрос героизации Арменией пособника нацистов Нжде.

«Эти вопросы достаточно деликатные. Мы видим, что в политическом и международном контексте делаются попытки переписать историю, переквалифицировать то, что тогда происходило», — заявил С.Копыркин журналистам.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на днях на встрече с российскими журналистами, отвечая на вопрос об армянском коллаборационисте Гарегине Нжде, отметил, что этот вопрос присутствует в повестке отношений с Азербайджаном, но странно, что он присутствует еще и в отношениях с Россией.

| 2019-11-22T16:26:41+00:00 22 ноября 2019, 19:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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