Посол Мексики совершил визит в Габалу

Посол Мексики в Азербайджана находился с визитом в Габале. В рамках визита, с целью рассмотрения перспектив двустороннего сотрудничества, состоялась встреча с главой Исполнительной власти Габалинского района Сабухи Абдуллаевым.

Глава Исполнительной власти выразил признательность по случаю визита посла Мексики. Он представил общую информацию о районе, его экономическом и туристическом потенциале. Также, было отмечено, что еще большую известность Габала получила благодаря проведению местных и международных мероприятий.

В свою очередь, посол Лабардини отметил, что находился в Габале несколько раз по разным причинам. В этой связи, он отметил свои официальные визиты в этот район, а также участие Посольства в ряде культурных мероприятий, проводимых в Габале. Дипломат упомянул также успех, представленной в Габале выставки мексиканской художницы Маргариты Моралес.

Помимо этого, стороны рассмотрели перспективы расширения связей. Принимая во внимание туристические возможности Габалы, посол Лабардини проинформировал о динамичном росте туризма между Мексикой и Азербайджаном. Указал, также, на рост 20% рост туристического потока из Азербайджана в Мексику, за последние два года. Дипломат рассмотрел огромный потенциал, который предлагает туризм, как сфера больших возможностей для двусторонних отношений.

На встрече также было обсуждено возможное проведение в Габале некоторых культурный мероприятий Посольства, с целью продвижения мексиканской культуры в регионах страны.