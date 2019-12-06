Посол Китая в Канаде предостерег Оттаву от введения санкций против Пекина

Китайский посол в Канаде Цун Пэйу предостерег Оттаву от возможного введения санкций против Китая в связи с задержанием канадских граждан в КНР. Об этом в четверг дипломат заявил журналистам во время посещения Монреаля.

«Я думаю, что это нанесет серьезный ущерб двусторонним отношениям, — цитирует его телеканал CBC. — Мы предпримем очень жесткие контрмеры». Посол добавил, что подобного рода действия «не в интересах канадской стороны». Таким образом дипломат прокомментировал информацию о том, что два сенатора канадского парламента от оппозиционной Консервативной партии сообщили о своем намерении на следующей неделе выступить с инициативой о введении санкций в отношении Китая в связи с нарушением этой страной прав человека.

На этой неделе премьер-министр Канады Джастин Трюдо по итогам саммита НАТО в Лондоне заявил журналистам, что Оттава пока не рассматривает возможность применения канадского «акта Магнитского» в отношении граждан Китая из-за задержания в этой стране двух канадцев. При этом он в очередной раз заявил, что Канада обеспокоена как незаконным с ее точки зрения задержанием двух канадских граждан в КНР, так и ситуацией с протестами в Гонконге.(РИА Новости)