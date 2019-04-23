Посол Германии: Надеемся, что переговоры лидеров Азербайджана и Армении будут результативными

Существующий статус-кво в нагорно-карабахском урегулировании неприемлем.

Об этом заявил посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб на пресс-конференции, комментируя ход переговоров вокруг нагорно-карабахского урегулирования.

«Мы поддерживаем все усилия в рамках деятельности Минской группы ОБСЕ, а также деятельность Анджея Каспшика по мирному урегулированию. Мы с интересом следим за ходом переговоров. Надеемся, что переговоры между главами государств будут продолжены и окажутся результативными», — заявил посол. (Report)

| 2019-04-23T16:02:31+00:00 23 апреля 2019, 21:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss