Посол Германии: Надеемся, что переговоры лидеров Азербайджана и Армении будут результативными

Существующий статус-кво в нагорно-карабахском урегулировании неприемлем.

Об этом заявил посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб на пресс-конференции, комментируя ход переговоров вокруг нагорно-карабахского урегулирования.

«Мы поддерживаем все усилия в рамках деятельности Минской группы ОБСЕ, а также деятельность Анджея Каспшика по мирному урегулированию. Мы с интересом следим за ходом переговоров. Надеемся, что переговоры между главами государств будут продолжены и окажутся результативными», — заявил посол. (Report)