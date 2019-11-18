Посол даст мастер класс бакинцам

Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс известен не только своей успешной дипломатической миссией, но и творческой деятельностью.

Посол — страстный фотолюбитель. Он неоднократно представлял свои работы на различных выставках и фестивалях, а также организовывал персональные выставки.

«Азербайджан – это страна с мусульманским большинством населения, но наряду с этим это светская республика, являющаяся своеобразным мостом между Европой и Азией, находящаяся на стыке переплетения культур, где уделяется большое внимание развитию искусства, причем самым разным его видам», — часто подчеркивает Онно Керверс в свои выступлениях.

И вот теперь он заявил о проведении мастер-класса по фотоискусству, который состоится 27 ноября в Caspian Plaza, в рамках проекта Baku IdeaLab.

Как сообщает #, в ходе мастер-класса посол поделится своим опытом, даст советы по правильному техническому и творческому подходу к фотографии, а также ответит на интересующие публику вопросы.

По мнению Онно Керверса, особую роль в создании кадров, способных впечатлить как профессионалов, так и обывателей, играет терпение фотографа, его способность поймать момент, а также чутье оказаться в нужный момент в нужном месте.

Ведь если говорить об уличной фотографии, либо пейзажной съемке, то едва ли не ключевую роль, по мнению профессионалов, играют погодные условия и время съемки.

Помимо этого, в ходе мастер класса также будут обсуждаться такие темы, как различные подходы к фотографированию людей на улице, качества, необходимые человеку с фотоаппаратом для того, чтобы достичь успеха, и мн. др.

Общение с дипломатом будет проходить на английском языке. Желающие принять участие должны отправить организаторам онлайн заявку.

В одном из интервью Онно Керверс заявил, что его любовь к фотографии началась в раннем детстве.

«Никогда не забуду те чувства, которые я испытал, наблюдая за процессом проявки фотографий моим старшим братом. Появление фотографии чем-то напоминало рождение чуда. Я был буквально очарован этим процессом…».

Он признается, что является фотографом-самоучкой, так как осваивал это искусство без специализированных курсов, уделяя при этом большое внимание чтению специализированной литературы, просматривая работы великих фотографов, посещая разные фотовыставки.

Излюбленный жанр посла — черно-белая фотография.

Он считает, что это самая экспрессивная и выразительная фотография, где черным и белым цветом, а также их оттенками, можно создать целую композицию.

«Этот жанр позволяет привлечь внимание зрителя к какой-то определенной детали, к тому, что хочет подчеркнуть автор. К тому же, зрителя не отвлекают цвета, а все внимание сконцентрировано на основном сюжете фотографии. Делая снимки, я стараюсь смотреть на окружающую меня действительность в черно-белых тонах, что помогает мне поймать мгновение и сделать удачный кадр», — говорит Онно Керверс.