Посол азербайджанской культуры …

Если бы учредили звание «Посол азербайджанской культуры», то по полному праву его можно было бы присудить Эмину Агаларову. То, что он один сделал в последние годы для пропаганды культуры Азербайджана и в целом страны, не удавалось, наверное, осуществить структурам, в функциональные обязанности, которых как раз входят эти задачи. Эмин, проведший, свою сознательную жизнь за пределами Азербайджана, сохранил любовь к земле предков и это красной нитью проходит через все его творчество. Причем он воспевает Азербайджан не только, как исполнитель, но и вносит вклад в пропаганду истории, культуры, достижений Азербайджана в мире. Достаточно вспомнить организуемые им ежегодно международные фестивали музыки «Жара».

Сюда съезжаются звезды большой величины. Фестиваль широко освещается в зарубежных СМИ, а российский «Первый канал» посвящает ему цикл передач. Азербайджан предстает в глазах зрителей как современная, открытая миру цивилизованная страна, с богатой историей и культурой, традициями мультикультурализма, а Баку как место, в котором органично переплетены старина и современность, Восток и Запад, степенность южного морского города и высокий ритм жизни динамично развивающегося мегаполиса. Атмосфера гостеприимства и теплоты превращают участников и гостей фестиваля в друзей Азербайджана. Кстати основанный Эмином телеканал «Жара» также у многих ассоциируется с Баку и Азербайджаном.

Тема любви к родной земле, пожалуй, главенствующая в исполнительных творческих проектах музыканта. Причем, это не просто музыкальные композиции. Они привязаны к конкретным знаменательным событиям.

Одно из наиболее удачных своих произведений, как с точки зрения музыкального исполнения, так и видеосодержания Эмин посвятил 100-летию Азербайджанской Народной Республики.

Потрясающим удался и клип «Мой Азербайджан» с Максимом Фадеевым. Как признавался сам певец, Эмин привил ему любовь к Азербайджану, и в результате их совместной работы получилось прекрасная музыкальная композиция.

Кстати, сотрудничество музыкантов позволило Фадееву вернуться и на сцену после серьезных проблем со здоровьем. Ведь из-за травмы и контузии он частично потерял слух. И вот при организационной поддержке Эмина певец впервые за 25 лет в качестве исполнителя вышел сначала на сцену Crocus City Hall в Москве, а затем выступил с концертом и в Баку.

А последняя совместная работа Эмина с мировой именитостью Алессендро Сафина, в которой они исполняют на русском и итальянском языках «Синюю вечность» бессмертного Муслима Магомаева, вовсе произвела фурор. За каких-то 10 дней клип только на сервисе Youtube набрал 1,2 млн. просмотров. И эта песня также об Азербайджане. Ведь, Муслим и Азербайджан тождественные понятия. Тема Баку и Азербайджана всегда присутствовали в репертуаре «золотого голоса» страны.

Помнится когда Муслим Магомаев ушел из жизни, по настоянию президента Азербайджана Ильхама Алиева и согласия его семьи было принято решение похоронить певца в Баку, а не Москве, некоторые молодые коллеги-журналисты, недавно переехавшие в столицу из сельской местности были искренне удивлены таким высоким государственным вниманием к памяти выдающегося музыканта…

И вот такие работы, как клип «Синяя вечность» в исполнении Эмина и Сафина не только дарят зрителям эстетическое наслаждение, но и вновь открывают Муслима и его гениальное творчество для новых поколений азербайджанцев, россиян и других народов бывшего СССР.

Муслим учился и пел в Италии. Наверное, сейчас мало кто об этом помнит. Однако участие Сафина в клипе вновь знакомит итальянцев и вообще любителей изысканной музыки в мире с Муслимом.

Очень хотелось бы, чтобы побольше азербайджанцев, как Эмин, любили свою страну, ее историю, культуру и также как он пропагандировали бы это.

Кто-то может возразить и сказать, что у Эмина для всего этого есть не только вокальные, но и финансовые возможности. Да, не без этого. Однако сколько состоятельных азербайджанцев, вы знаете, посвятивших себя делу прославления своей страны?..

Люди разные, и не каждый способен на такое, но каждый может сделать то, что в пределах его возможностей, ведь Интернет предоставляет широкое поле для распространения знаний, фото, видеоматериалов, произведений художественной литературы, фильмов, песен и т.д. Главное – любить Родину.