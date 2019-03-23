Послы стран G7 предупредили власти Украины о возможном срыве выборов президента

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков получил письмо от послов стран G7, в котором они его предупредили об угрозе срыва выборов президента страны, которые намечены на 31 марта. В частности, документ поступил он дипломатов из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и Великобритании.

В данном письме, датированном 15 марта, послы призвали МВД принять меры «против насильственных политических экстремистских групп, которые могут сорвать предстоящее голосование и узурпировать украинскую национальную полицию», сообщает «Радио Свобода».

Аваков, со своей стороны, факт получения письмаот дипломатов подтвердил. «Да, письмо, в котором они просят о обеспечения честной процедуры голосования и недопущения срыва выбором радикалами. Так же написали, что ценят усилия и позицию МВД по этому вопросу», — подчеркнул глава ведомства.

В последнее время практически все поездки лидера Незалежнойпо регионам сопровождаются митингами националистов, а также столкновениями их с полицией (kp.ru)