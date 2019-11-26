Послы европейской молодежи обсудили вопросы защиты животных с азербайджанской молодежью

Послы европейской молодежи (YEAs) из Азербайджана присоединятся к финансируемому ЕС проекту «Covcheg» и его партнерской организации Союз защиты животных, чтобы навестить бездомных животных в Баку вместе с 10 учениками из школ для вынужденных переселенцев из Шушинского и Зянгиланского района .

Как сообщает #, во время визита помимо живого общения с животными, был проведен семинар, с целью научить участников состраданию к животным и уважению к окружающей среде. Кроме того, молодежь узнала об опыте Европейского Союза в этой области и о том, что он делает для поддержки таких инициатив. Семинар провели эксперт из Slow Food (финансируемый ЕС проект в Азербайджане) Ягуб Зейналзаде и Алигейдар Мамедов- эксперт Союза Защиты Животных Азербайджана.

Послы европейской молодежи надеются внести свой вклад в гуманное отношение общества к животным.

Участники семинара также обсудят Европейскую конвенцию о защите домашних животных, которая была ратифицирована Азербайджаном в 2017 году, но еще не была реализована в стране.

Отметим, что инициатива «Послы европейской молодежи» направлена на развитие сотрудничества и устойчивых связей между молодежью и молодежными организациями из ЕС и его Восточных стран-соседей.