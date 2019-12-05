Последствия девальвации так и не были изучены

Данные национальных счетов, опубликованные Государственным комитетом статистики показывают, что социально-экономические последствия экономического кризиса 2015 года в сочетании с резкой девальвацией национальной валюты продолжали давить на население даже в 2017 году.

«Бюджеты домохозяйств совместимы с бюджетом государства, — сказал по этому поводу экономист Ровшан Агаев. – Когда расходы превышают доходы, в том и другом случае создается дефицит, — его то мы можем отследить в системе национальных счетов, представленных ГКС. Согласно этим материалам, разница между располагаемыми доходами домохозяйств и фактическими затратами на потребление сильно растет с начала финансового кризиса в отрицательном направлении».

Согласно данным 3-летней статистики ГКС, бюджет домохозяйств в 2015-2017 гг. отметился дефицитом, а расходы преобладали над доходами. Так, в 2015 году общий размер остающихся в распоряжении домашних хозяйств доходов были ниже их расходов на 705 млн. манат. В 2016 году дефицит в расходах и доходах местных домохозяйств был на уровне 1 млрд. 224 млн. манат, в 2017 году – 727,7 млн. манат. Показатели национальных счетов на минувший год все еще не объявлены

«Известно, что дефицит государственного бюджета закрывается путем заимствований, государство продает (приватизирует) принадлежащую ему собственность, используются бюджетные резервы предыдущих лет, если, конечно, они имеются. Домохозяйства поступают похожим образом – продают имущество родственникам и соседям, прибегают к займам, используют сбережения. Для этого за три года домохозяйства потратили до 3 млрд. манатов», -отметил Агаев. По его словам, если будет проведено независимое исследование на основе методологий, отвечающих требованиям научных исследований, оно позволило бы выявить более серьезные последствия девальвации маната.

Для абсолютного большинства населения девальвация стала тяжелой социально-экономической проблемой, поскольку в результате обесценивания местной валюты подорожали практически все товары и услуги, а покупательская способность населения резко понизилась. При этом больше всех от девальвации отечественной валюты пострадали экономически не благополучные слои населения, имеющие скудный семейный бюджет.

К сожалению, проблемы, вызванные обесцениванием национальной валюты и влияние девальвации на потребительский рынок страны, доходы граждан не были изучены должным образом. На волне ценового роста государственные чиновники совершали походы по магазинам, констатируя приемлемый уровень цен, тогда как сделать соответствующие выводы крайне необходимо.