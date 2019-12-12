Последняя игра «Карабах»а в этом сезоне Лиги Европы

Сегодня чемпион Азербайджана «Карабах» проведет свой последний матч в групповом этапе Лиги Европы УЕФА сезона 2019/2020.

Представитель Агдама в VI туре встретится с люксембургским «Дюделанжем». Матч, который состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется в 21:55.

Лидирует в группе E испанская «Севилья» с 15 очками, опережая кипрский AПОЭЛ на 8 очков. Обе команды уже обеспечили для себя выход в следующий этап.

Отметим, что заключительный матч для нашей команды важен с точки зрения рейтинговых баллов. В настоящий момент «Карабах» занимает третье место, имея в активе 4 очка, на очко опережая сегодняшнего своего противника.

Первая встреча между этими клубами прошла 3 октября в Люксембурге и завершилась крупной победой «Карабаха» со счетом 4:1. У гостей отличились Абдуллах Зубир, Мичел, Ричард Алмейда и Дани Кинтана.

Напомним, что во время игры на стадионе произошла провокация. Так, на 30-й минуте после второго гола «Карабаха», над стадионом на дроне был выпущен флаг сепаратистского режима, созданного в оккупированном армянами Нагорном Карабахе. Потом произошла стычка между болельщиками и игроками.

В связи с этим арбитр Джон Битон приостановил игру и объявил перерыв. Команды покинули поле, но затем вернувшись, доиграли встречу.(report)