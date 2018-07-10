Последними на поверхность из пещеры в Таиланде вышли четверо военных

Четверо военнослужащих последними благополучно вышли на поверхность из затопленной пещеры на севере Таиланда, сообщает подразделение «морских котиков» военно-морских сил страны на своей странице в Facebook.
Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода.40 просмотров
Врач спецназа сухопутных войск и трое боевых пловцов спецназа ВМС Таиланда оставались в затопленной пещере Тхам Луанг вместе с детьми и их тренером со дня их обнаружения в дальней камере пещеры,
«Четверо наших водолазов благополучно вышли на поверхность», — говорится в сообщении.
Операция по эвакуации подростков и тренера продолжалась три дня — в воскресенье и понедельник из пещеры эвакуировали по четыре человека, во время операции во вторник из-под земли достали четверых подростков и их тренера.