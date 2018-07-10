Последними на поверхность из пещеры в Таиланде вышли четверо военных

Четверо военнослужащих последними благополучно вышли на поверхность из затопленной пещеры на севере Таиланда, сообщает подразделение «морских котиков» военно-морских сил страны на своей странице в Facebook.
Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода.

Врач спецназа сухопутных войск и трое боевых пловцов спецназа ВМС Таиланда оставались в затопленной пещере Тхам Луанг вместе с детьми и их тренером со дня их обнаружения в дальней камере пещеры,

«Четверо наших водолазов благополучно вышли на поверхность», — говорится в сообщении.

Операция по эвакуации подростков и тренера продолжалась три дня — в воскресенье и понедельник из пещеры эвакуировали по четыре человека, во время операции во вторник из-под земли достали четверых подростков и их тренера.

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| 2018-07-10T16:59:15+00:00 10 июля 2018, 18:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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