Последними на поверхность из пещеры в Таиланде вышли четверо военных

Врач спецназа сухопутных войск и трое боевых пловцов спецназа ВМС Таиланда оставались в затопленной пещере Тхам Луанг вместе с детьми и их тренером со дня их обнаружения в дальней камере пещеры,

«Четверо наших водолазов благополучно вышли на поверхность», — говорится в сообщении.

Операция по эвакуации подростков и тренера продолжалась три дня — в воскресенье и понедельник из пещеры эвакуировали по четыре человека, во время операции во вторник из-под земли достали четверых подростков и их тренера.