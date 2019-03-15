Последний срок подачи заявок 18 марта

В сентябре 2018 года в Тбилиси открылась Европейская школа Восточного партнерства, которая рассчитана на студентов из всех шести стран «Восточного партнерства» – Грузии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Украины и Молдовы.

Для учебы в школе в 2018-2019 гг. были отобраны школьники в возрасте 16-18 лет из шести стран Восточного партнерства, в числе которых были и ученики из Азербайджана. Но, к сожалению, число обращений из Азербайджана для поступления в данную школу было меньше по сравнению с другими странами. Об этом заявила в беседе с # советник-посланник представительства Европейского Союза в Азербайджана Симона Гатти.

«В прошлом году наименьшее количество обращений было из Азербайджана. Хотелось бы, чтобы число желающих было намного больше.Потому, что Европейская школа Восточного партнерства предлагает высококачественное образование ученикам последних классов, которые будут обучаться в многоязычной и мультикультурной среде, расширят свои знания о Европе и Европейском союзе», — подчеркнула представитель ЕС в Азербайджане.

По ее словам, Европейская школа Восточного партнерства впервые создана за пределами стран Европейского Союза.

«Уникальная программа, предлагаемая школой, разработана на основе европейской школьной системы. Школьники последних классов из шести стран Восточного партнерства в возрасте 16-18 лет, по завершении стипендиальной программы получат диплом международного бакалавриата по европейским исследованиям, который позволит выпускникам школы поступить в ВУЗы стран Европы, США, Канады и других стран.

Европейская школа Восточного партнерства сыграет роль моста между странами Восточного партнерства и международными сообществом. И диплом международного бакалавриата будет своего рода паспортом для молодых людей, которые пожелают продолжить учебу за пределами Азербайджана»,- добавила Симона Гатти.

Как отметила советник-посланник представительства ЕС в Азербайджане, двухгодичная стипендиальная программа полностью финансируется ЕС и покрывает все расходы во время учебы в Тбилиси, включая проживание, транспортные расходы и т.д.

«Приглашаем желающих подать заявку на официальном сайте школы www.eapeuropeanschool.eu до 18 марта», — сказала собеседница #.