Последний прыжок леопарда

Одним из исчезающих видов, нуждающихся в защите, в нашей стране является кавказский леопард. На днях при организационной поддержке общественного объединения IDEA, Молодежного фонда Азербайджана, министерства образования, азербайджанского представительства Всемирного фонда дикой природы и исполнительной власти Лянкяранского района был проведен традиционный экологический лагерь «Защитим леопардов». В нем приняли участие более 60 школьников из Лянкярана, Астары, Лерика и Масаллы. Главной задачей организации лагерей является формирование у школьников представления о леопардах, информированности и навыков проведения просветительской работы по защите этого редкого животного.

О роли просвещения в охране этого хищника, и о том, какие меры нужно предпринять для того, чтобы спасти и приумножить его популяцию, рассказали отечественные эксперты.

Глава Общественного объединения защиты животных Азер Гараев отметил #, что уже длительное время Министерство экологии и природных ресурсов, WWF (Всемирный Фонд дикой природы) и Общественного объединения IDEA осуществляют программу по защите леопарда в нашей стране. В частности, устанавливаются фотоловушки. Но то, что делается, недостаточно, надо, по его словам, работать комплексно.

Он подчеркнул, что экологические лагеря создают с целью воспитания у детей чувства ответственности, сопричастности с окружающей средой. Но чаще подобные мероприятия проводятся для центральных школ, а деревенские школы, как правило, остаются в стороне.

«Нужна масштабная работа по экологическому воспитанию населения, как детей, так и взрослых. Нужны превентивные меры, необходимо привлекать население к природоохранной деятельности. Было несколько случаев нелегальной охоты на леопардов со стороны местного населения. Подход населения оставляет желать лучшего, люди не понимают, что они даже шкуру этого животного не смогут продать. То есть они убивают леопарда, занесенного в Красную Книгу ради забавы и иллюзорной экономической выгоды. Все происходит от безнаказанной жестокости – сегодня человек убил собаку, и ему за это ничего не было, а завтра убьет леопарда».

К тому же, люди уничтожают кормовую базу этого животного. Леопард не живет в вакууме, если нарушится его цепь питания, он просто уйдет в Иран, где, кстати, этих хищников немало, отмечает он.

А.Гараев пессимистично смотрит на сохранение исчезающих видов животных в нашей стране. Если не принять радикальных мер, к лучшему ничего не изменится, говорит эксперт.

«Количественный состав животных в стране оставляет желать лучшего. В последней редакции Красной Книги добавлено более 130 животных. Это говорит о серьезной динамике в вопросе исчезновения видов.

Основная причина – это нелегальная охота, которая собственно близка к обычной охоте. У нас нет должного управления легальной охотой, неизбежных инструментов наказания при совершении преступления. Само существование охоты в нашей стране – неправильный путь. Наша организация уже много лет призывает объявить мораторий на охоту, благодаря чему можно было бы восстановить много видов. Это, кстати, сделали в Нахчыване, и честь и хвала тем, кто смог этого добиться. Там такая экологическая политика, которая проводится уже 8 лет, дает самые позитивные результаты», — поделился АГараев.

Эксперт не сомневается, что министерство экологии объявит мораторий по всей стране, если население будет требовать этого. Но у нас часть населения за, а часть – против. Только в Союзе охотников состоит более 20 тысяч человек.

«Их ружья — это ружья против природы страны. Граждане Азербайджана не зависят от трофейной охоты, — заявил А.Гараев, — это затратное занятие для любителей».

Руководитель НПО «Хаяджан», член международной комиссии IUCN по защите охраняемых территорий и восстановлению видов Алигейдар Мамедов рассказал # о том, что организация экологических лагерей – неплохая идея для просвещения подрастающего поколения. Однако первоочередной задачей должна быть реальная защита леопарда, ведь их и так в нашей стране лишь единицы.

«Для защиты этого редкого хищника недостаточно печатать книги, буклеты и устанавливать плакаты в лесах, посвященные охране леопарда. Нужны конкретные действия и отчеты перед общественностью. На сегодняшний день в Астаринском районе осталось всего 8 леопардов, несколько леопардов в Нахчыване».

Эксперт с сожалением отметил, что каких-то биотехнических мероприятий не проводится. Что нужно сделать, в первую очередь, так это усилить кормовую базу этих животных, а основной их пищей являются кабаны.

«В Азербайджане кабаны не считаются редкими животными, потому их отстреливают круглый год, а леопард из-за этого остается голодным. В итоге, этот хищник мигрирует или нападает на скот. Однако, в основном, данные животные опасаются человека, а потому вместо того, чтобы нападать на сельскохозяйственных животных, они начинают охотиться на дикобразов, которых сейчас развелось довольно много. Результат такой охоты часто плачевен – хищник получает травмы и умирает. Также, не найдя другой еды, леопарды иногда питаются мышами, крысами», — заявил эксперт.

По его словам, необходимо запретить охоту на кабанов. Он отметил, что в Иране их не убивают, так как мясо этих животных согласно исламу нельзя употреблять в пищу.

«И в Азербайджане раньше мясо кабана не ели, потому на этих животных люди не охотились. А у кавказского леопарда и туранского тигра в результате было достаточно еды. Первый обитал в горах, второй в камышах. Они не нападали на стада, и человек и хищник жили мирно рядом друг с другом. Но с присоединением нашей страны к Российской империи ситуация изменилась к худшему. Тогда кабанов начали уничтожать, чтобы кормить их мясом пограничников. Туранских тигров не осталось вообще, последние два были убиты в 1928 году в Билясуварском районе пограничниками. Сейчас их чучела хранятся на кафедре зоологии в Медицинском университете. Кстати, я в свое время восстанавливал эти чучела. Леопардов всегда было мало, а из-за отсутствия еды стало еще меньше, но главное не дать этому виду тоже исчезнуть».

Сейчас на леопардов, по словам эксперта, мало кто специально охотится, но эти животные следуют за кабанами, на которых охотники охотятся гаем, то есть гонят их на стрелков. Бывает, что вместо кабана выскакивает леопард и охотник попадает в него.

«За убийство леопарда в нашей стране предусмотрено суровое наказание – большой штраф и уголовная ответственность. Люди, — говорит А.Мамедов, — знают об этом, но в лесу есть только охотники и животные, так что даже если они застрелят этого хищника, не факт, что соответствующим структурам удастся найти виновного».