Последний из могикан

Транзит власти в Казахстане, о котором говорили уже несколько месяцев, начался. Президент Нурсулстан Назарбаев заявил о своем уходе с поста. Тем самым он положил конец слухам, что снова будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2020 году.

Понятно, что время берет свое, и годы текут неумолимо. Назарбаев оказался последним из тех, кто начал свою карьеру главы республики еще во времена СССР и оставался на посту практически 30 лет. Об этом он сказал в своем выступлении, в котором заявил об отставке.

Главная проблема персоналистских режимов, а в Казахстане именно такая конструкция власти, в том, что они прочно завязаны на конкретного человека. При этом практически отсутствует реальная оппозиция и с уходом лидера государственная власть становится крайне неустойчивой.

В Астане, судя по всему, очень внимательно изучали транзит власти в соседнем Узбекистане после смерти также бессменного президента Ислама Каримова. Тогда несколько дней в стране существовала полная неопределенность во власти, и грань внутренней нестабильности оказалась в опасной близости.

Исходя из этого и по соображениям внутреннего характера, хитрый и изворотливый казахстанский лидер начал готовить транзит власти, чтобы достичь нескольких целей.

Во-первых. Инициировать процесс, чтобы он проходил под его полным контролем. Тем самым не допустить каких-либо нежелательных и неожиданных кадровых перемен.

Во-вторых. Обеспечить себе реальное влияние на принятие решений, не находясь на посту президента. Для этого были проведены необходимые конституционные изменения по перераспределению полномочий органов власти. В частности, были увеличены полномочия Совета безопасности. Теперь его решения обязательны для выполнения всеми органами власти, включая президента, который придет на смену.

Назарбаев остается председателем самой большой и влиятельной в стране партии «Нур Отан» (Свет Отечества), членом Конституционного совета, главой Совета безопасности Казахстана и Совета по управлению АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». С помощью последнего он может решать экономические задачи по развитию и совершенствованию национальной экономики, тогда как правительство будет заниматься повседневной рутиной.

В-третьих. Задача правильного транзита власти для Назарбаева заключается также в том, чтобы обеспечить в будущем не только свою безопасность, но также своей семьи. В этом смысле тот же пример соседнего Узбекистана не настраивает на большой оптимизм.

Отработка конструкции власти, от которой он вроде бы отказывается и уходит, но на самом деле остается, заняла достаточно длительный срок, но теперь машина смены пришла в движение.

Что касается внутренних факторов, то ситуация в Казахстане сейчас весьма отличается от той, которую нарисовал Назарбаев в своем обращении. В столице Астане, возможно, проблемы не столь видны, но в регионах, в первую очередь в городах, растет социальное недовольство. Да и в Астане неспокойно. Зимой во времянке сгорели пять девочек, чьи родители вынуждены были ночью уйти на работу, — и это привело к небывалому социальному взрыву и протестам по всей стране.

Дошло до того, что с требованием отставки Назарбаева женщины в регионах приходили даже в приемную президентской партии. О таком не было слышно уже очень давно.

Президент тогда в спешке отправил в отставку правительство — впервые в истории, — но и это не помогло, поскольку люди почувствовали слабость елбасы — лидера нации и только усилили свой нажим.

На мировой арене все достижения Назарбаева померкли перед убийством в 2018 году в центре Алматы призера Олимпиады в Сочи по фигурному катанию Дениса Тена. Стало очевидно, что при радужной витрине уровень внутреннего хаоса стал плохо контролируемым. К тому же Назарбаев не решился убрать министра внутренних дел Калмуханбета Касымова, чем навлек на себя еще большую критику.

Обычные жители страны никогда не простят Назарбаеву Жанаозен. В 2011 году после многомесячной забастовки нефтяников на западе страны полицейские открыли в нем огонь по демонстрантам, убив минимум 17 человек. Это по официальным данным. Вообще же число жертв увеличивают до сотни человек.

Вообще режим действует достаточно жестко. Все попытки выйти на улицы полностью пресекались — вплоть до задержания журналистов в 2016 году.

Да и экономическая ситуация тоже не слишком устойчивая. Сразу после выступления Назарбаева в стране началась валютная паника. Население бросилось скупать доллары и евро. Банки просто вынуждены были прекратить продажу валюты на какой-то период. Это ли не прямое свидетельство, что население не уверено в устойчивости государства и его финансовой системы.

По конституции в случае отставки действующего президента до выборов его обязанности исполняет председатель сената. В данном случае это Касым-Жомарт Токаев. По мнению казахстанского политолога Казбека Бейсебаева, он является самой оптимальной фигурой транзитного периода. «Токаев — подходящая фигура по всем параметрам. Он известен на международной арене. Он устраивает всех — и Россию, и Китай». Первым делом Токаев предложил переименовать столицу Астану в город Нурсултан.

Токаев опытный дипломат и далеко не новичок в государственном управлении. В 2011-2013 гг. был генеральным директором отделения ООН в Женеве. Премьер-министр в 1999-2002 гг., министр иностранных дел в 1994-1999, 2002-2007 гг. С 2008 года председатель сената.

В 2003 году председательствовал на международной конференции министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. На конференции была разработана Алматинская декларация развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

В качестве председателя сената парламента Казахстана в 2008 году был избран вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Токаев окончил Пекинский институт иностранных языков, Дипломатическую академию МИД России, является ее почетным доктором и профессором. Свободно владеет казахским, русским, английским и китайским языками, знает французский язык.

Назначение Токаева при всей ограниченности его возможностей все-таки означает некоторое смещение внешнеполитических акцентов в казахстанской политике. Дрейф Астаны в сторону США и особенно Китая был вполне очевиден уже несколько лет. Он особенно усилился после аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе.

Казахстанскому руководству есть поводы для беспокойства. В России, пусть и не на официальном уровне, неоднократно поднимался вопрос о северных регионах Казахстана, где в основном проживают русскоязычные граждане. Переход территориальных претензий на официальный уровень в Москве, как показывает практика, происходит очень быстро.

Дистанцирование от России не случайно выразилось в переходе на латинскую графику казахского языка. Когда это произошло, Токаев поздравил всех с «историческим событием».

Пока доминирует мнение, что Токаев является переходной фигурой и у дочери Назарбаева Дариги сохраняются шансы стать президентом страны. Однако среди силовиков есть равновеликие фигуры. В частности, глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов. Весь вопрос исключительно в том, придержит ли он, как бывший премьер-министр, свои амбиции ради сохранения всей конструкции.

С Назарбаевым в том или ином смысле уходит эпоха посткоммунистических вождей. Так или иначе, но он оказался последним из могикан этой плеяды.