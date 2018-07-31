Последнее решение Тарифного совета – это только начало, считают эксперты

В понедельник вечером, после заседания Тарифного (ценового) совета были утверждены новые тарифы на услуги пассажироперевозок в общественном транспорте.

В сообщении говорится: «Как известно, верхние пределы тарифов на услуги пассажироперевозок по регулярным автобусным маршрутам в последний раз были утверждены 6 января 2007 года, а тарифы на услуги по пассажироперевозкам в метро – 24 ноября 2011 года.

Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики, ЗАО «Бакинский Метрополитен», ООО «BakuBus» посредством Бакинского транспортного агентства и ряд субъектов, осуществляющих услуги в области пассажироперевозок, обратились в Тарифный (ценовой) Совет для пересмотра тарифов на пассажироперевозки. Поднятые вопросы были комплексно рассмотрены в Секретариате Тарифного (ценового) совета и включены в повестку дня заседания Совета».

Обращения были рассмотрены на заседании Taрифного (ценового) совета, и тариф на услуги пассажироперевозок в метро утвержден в размере 30 гяпик (0,18 центов) за проезд, верхний предел тарифа на пассажироперевозки по регулярным внутригородским автобусным маршрутам в городе Баку, а также в других городах и районах – 30 гяпик за проезд, пригородным и межпоселковым автобусным маршрутам — 30-90 гяпик за проезд, в зависимости от расстояния, регулярным междугородним автобусным маршрутам – 2,4 гяпик за 1 километр. Новые тарифы вступят в силу 1 августа текущего года.

По данным Тарифного совета, даже после повышения, цены на проезд в общественном транспорте в Азербайджане все равно будут ниже, чем в большинстве стран СНГ.

Так, в настоящее время тариф на услуги пассажироперевозок в метро в России составляет 0,80-1,50 манат, Казахстане — 0,20-0,40 манат, Беларуси 0,48-0,56 манат, Грузии — 0,35 манат, Турции 0,44-1,75 манат, тариф на услуги пассажироперевозок регулярными внутригородскими автобусами в России составляет 0,80-1,50 манат, Казахстане — 0,20-0,45 манат, Беларуси — 0,44-0,52 манат , Грузии — 0,35 манат, Турции — 0,91 манат, а тариф по регулярным междугородним автобусным маршрутам в России составляет 5,2-9,2 гяпик/км, Грузии — 4,2-7,5 гяпик/км, Турции — 4,9-8,0 гяпик/км.

Мнение экспертов

Экономист Самир Алиев считает, что данное поднятие цен еще не последнее, все еще впереди, цены будут подниматься.

«Это не последнее поднятие цен -на очереди цены на бензин. Пожар на Мингечевирской ГЭС отсрочил поднятие цен на свет, но и это мы увидим. Очередь дойдет и до газа и до воды», — считает эксперт.

В свою очередь экономист Натиг Джафарли, сказал, что он прогнозировал повышение цен на транспорт.

«Я отмечал, что и старое и новое руководство Метрополитена за счет субсидий держат цену на данном уровне. Они не представляют финансовые отчеты обществу, чтобы можно было понять, как и по каким параметрам определяется цена за проезд. Видимо себестоимость одного проезда выходит дороже, чем цена проезда», — подчеркнул эксперт.

Джафарли также добавил, что еще в декабре было понятно, что цены поднимутся минимум как на 10 гяпик, то есть на 50%. ( проезд на метро и других транспортных средствах стоил 20 гяпик).

«В условиях, когда у населения вырастут расходы на транспорт, гражданам придется экономить на чем-то другом. Теперь, если, как минимум, два раза в день пользоваться общественным транспортом, то в неделю, если считать только рабочие дни, это сделает 3 маната, а в месяц — 12 манат. Людям придется экономить», — считает аналитик.

Другой экономист Губад Ибадоглу, считает, что 30 гяпик – это переходный период и вскоре цены поднимутся до 40 гяпик.

«Это решение Тарифного совета в первую очередь будет влиять на услуги такси и станет залогом подорожания сельскохозяйственной продукции», — считает аналитик.

По его словам, Тарифный совет принял ожидаемое решение.

«В Азербайджане в соотношении с другими странами, на самом деле относительно низкие цены на транспорт. Но повышение цен на метро, будет напрямую влиять на инфляцию, так как одна треть населения пользуется этим транспортом, цена за проезд в метро является пятой по определению составляющей потребительской корзины», — добавил он.

Эксперт также считает, что это станет причиной роста цен и в других сферах.

«С большой вероятностью можно сказать, что по завершении летнего сезона, цены на дизельное топливо и на мазут тоже будут повышены. Считаю, что правительство должно сбалансировать свою ценовую политику в отношении малоимущих семей. Предлагаю оставить цены на прежнем уровне для студентов, которые получат специальную льготную карту, и наряду с этим создать льготный пакет пользования транспортом на день, три дня, неделю и месяц», — подчеркнул он.

31 просмотров