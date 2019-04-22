После выборов Порошенко впервые появился на публике

Президент Украины Петр Порошенко впервые появился на публике после выборов, он вышел к участникам митинга в его поддержку около администрации главы государства в Киеве, передает РИА Новости.

Порошенко появился на митинге с женой Мариной, люди встретили его криками «Спасибо».

«Это я вам говорю спасибо, потому что люди по-разному провожали президентов… Но такого, как сейчас Украина еще не видела», — сказал Порошенко.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский лидирует на выборах, набирая более 73% голосов избирателей. Порошенко уже признал поражение.

| 2019-04-22T22:01:45+00:00 23 апреля 2019, 01:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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