После встречи с Путиным Трампа в Таллине будет ждать запасной самолет

В воскресенье, 15 июля, в аэропорту Таллинна сядет резервный борт президента США Дональда Трампа, у которого на следующий день запланирована двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR).

В частности, указано, что Трамп прилетит на встречу на борту №1 — самолете Boeing 747 в Хельсинки. Зато запасной Boeing C32 и транспортный самолет ВВС США пробудут до конца встречи в Таллине.

Ранее финские СМИ сообщали, что в Финляндию доставили лимузин проекта Кортеж, на котором будет ездить Путин. Ожидается, что переговоры двух лидеров пройдут в президентском дворце, который во времена Российской империи служил резиденцией императора.

Кроме того, сообщалось, что Трамп до встречи с Путиным проведет отдельные переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

В Госдепартаменте сообщали, что вместе с Трампом на саммит в Хельсинки полетит госсекретарь Майк Помпео.

Президент США в четверг, отвечая на вопросы журналистов на саммите НАТО в Брюсселе, сказал, что предстоящие переговоры с Путиным могут оказаться «действительно плодотворными». Трампа также спросили, что может стать конечной целью встречи двух лидеров.

«Никакого ядерного оружия где бы то ни было в мире — это могло бы стать конечной целью, да? Никаких больше войн, проблем, конфликтов», — ответил президент США.

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