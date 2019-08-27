После таяния ледников в Арктике обнаружили новые острова

Российские ученые подтвердили открытие пяти островов в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщает Интерфакс во вторник, 27 августа.

«Они находятся в бухте Визе на западном — Карском морском побережье острова Северный Новой Земли в районе ледника Вылки (Нансена). Площадь объектов варьируется от 900 до 54500 квадратных метров», — говорится в сообщении.

На открытых островах проведена топографическая съемка, они подробно описаны и сфотографированы.

Отмечается, что «своего официального открытия новые острова архипелага Новая Земля ждали почти три года».

Как отмечается, в этом районе первые открытия вышедших из-под ледника географических объектов сделали гидрографы в ходе экспедиций 2015-2016 годов. Они спрогнозировали появление новых островов, скрытых ледником.

| 2019-08-27T21:09:43+00:00 27 августа 2019, 21:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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