После столкновений протестующих с полицией в Армении задержаны 13 человек

Тринадцать человек задержаны после произошедших в Армении столкновений протестующих с полицией, еще шестеро находятся под подпиской о невыезде, сообщила в четверг глава отдела информации и по связям с общественностью СК республики Наира Арутюнян, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Минздрава Алина Никогосян заявила, что в результате столкновений близ города Иджеван, в 130 километрах от Еревана, в больницы были доставлены 13 человек. Протестующие перекрыли ведущую в Грузию автодорогу и требовали разрешить им заготавливать дрова в прилегающих лесах. Сотрудники правоохранительных органов попытались разблокировать трассу, начались столкновения. Полицейские, в которых полетели камни, отступили. Позднее губернатор Тавушской области Айк Чобанян сообщил, что после переговоров с протестующими дорога была разблокирована.