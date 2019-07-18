После столкновений протестующих с полицией в Армении задержаны 13 человек

Тринадцать человек задержаны после произошедших в Армении столкновений протестующих с полицией, еще шестеро находятся под подпиской о невыезде, сообщила в четверг глава отдела информации и по связям с общественностью СК республики Наира Арутюнян, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Минздрава Алина Никогосян заявила, что в результате столкновений близ города Иджеван, в 130 километрах от Еревана, в больницы были доставлены 13 человек. Протестующие перекрыли ведущую в Грузию автодорогу и требовали разрешить им заготавливать дрова в прилегающих лесах. Сотрудники правоохранительных органов попытались разблокировать трассу, начались столкновения. Полицейские, в которых полетели камни, отступили. Позднее губернатор Тавушской области Айк Чобанян сообщил, что после переговоров с протестующими дорога была разблокирована.

| 2019-07-18T13:15:51+00:00 18 июля 2019, 13:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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