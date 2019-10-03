После секс-скандала Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса

Известный оперный певец Пласидо Доминго ушел с поста генерального директора оперы Лос-Анджелеса, где проработал более 20 лет, на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, говорится в заявлении музыканта, поступившем в распоряжение РИА Новости.

«Пока я продолжаю работать, чтобы вернуть себе честное имя, я решил, что лучшим вариантом для оперы Лос-Анджелеса будет, если я уволюсь с позиции генерального директора и снимусь с запланированных спектаклей», — говорится в заявлении.

По словам Доминго, выдвинутые против него в прессе обвинения создали атмосферу, в которой ему сложно работать в этом театре.

В начале сентября с заявлениями о домогательствах со стороны певца выступила группа женщин, среди них певица Анджела Тернер Уилсон и десять других исполнительниц, пожелавших сохранить анонимность, поскольку они еще работают в этой сфере. Ранее аналогичные претензии в адрес Доминго высказали девять женщин, в том числе певица Патрисия Вульф. Они заявили, что Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать их.

Опера Лос-Анджелеса объявила ранее о проведении собственного расследования с привлечением независимых экспертов. Сам 78-летний Доминго отрицает все обвинения.