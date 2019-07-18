После С-400 Россия готова поставить Турции и истребители Су-35

Госкорпорация «Ростех» готова поставить истребители Су-35 Турции в случае соответствующего интереса с турецкой стороны. Об этом заявил в четверг глава госкорпорации Сергей Чемезов, сообщает ТАСС.

«Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35», — приводит пресс-служба «Ростеха» слова Чемезова.

Ранее 17 июля пресс-секретарь Белого Дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские зенитные ракетные системы С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Министерство иностранных дел Турции в четверг обратилось к США с призывом отказаться от решения об исключении республики из программы по созданию F-35.