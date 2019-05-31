После провала саммита в Ханое в КНДР казнили несколько человек

Южнокорейская газета «Чосон ильбо» сообщает, что в КНДР казнили нескольких высокопоставленных чиновников из-за провала саммита президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Ханое, информирует Голос Америки.

Как утверждает неназванный источник газеты, по распоряжению Ким Чен Ына в марте на военном аэродроме Мирим на окраине Пхеньяна были казнены спецпредставитель Госсовета по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль и еще четверо сотрудников министерства иностранных дел Северной Кореи. Их обвинили в шпионаже в пользу США. По информации издания, главу отдела ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам воссоединения, Ким Ён Чхоля, выслали на каторжные работы в лагерь для политзаключенных с целью «перевоспитания».

По сообщению «Чосон ильбо», в трудовой лагерь отправлена переводчица Ким Чен Ына — Шин Хе Ён. Её обвинили в том, что она «запятнала репутацию» лидера КНДР, допустив ошибку в переводе. Как уточняет издание, ссылаясь на дипломатический источник, Шин Хе Ён не перевела новое предложение Ким Чен Ына после того, как Трамп заявил «сделка не заключена» и покинул переговоры.

Независимых подтверждений этой информации нет.