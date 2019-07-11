После приступов дрожи Меркель решила слушать гимны стран сидя

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг в Берлине слушала гимны стран сидя, сообщает газета Welt.

Очередной, третий за три недели приступ дрожи случился у Меркель в среду во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Приступ продлился около минуты, однако был менее сильным, чем предыдущие.

Как подчеркивает журнал Spiegel, приступы дрожи случались у канцлера, когда ей приходилось долго стоять. В связи с этим в четверг канцлер ФРГ и датский премьер слушали национальные гимны не стоя, а сидя. При этом, по данным таблоида Bild, протокол изменили специально по желанию Меркель.

РИА Новости

| 2019-07-11T15:49:13+00:00 11 июля 2019, 17:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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