После предупреждения Анкары сторонники Хафтара освободили 6 турок

В Ливии освобождены шесть турецких граждан, задержанных ранее сторонниками генерала Халифы Хафтара, сообщает, по информации Агентства Анадолу, МИД Турции.

По информации диписточников в Анкаре, задержанные турецкие моряки вернулись на судно и заявили о готовности продолжить трудовую деятельность в Ливии.

Анкара ранее потребовала от ливийского генерала незамедлительного освобождения турецких граждан. В противном случае МИД Турции пригрозил Хафтару ответными мерами.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что Анкара продолжит обеспечивать безопасность и защищать права своих граждан, в какой бы стране они ни находились.

Представитель ставки генерала Хафтара Ахмет Бузейд аль-Мисмари на фоне потерь в боях под Триполи угрожал ударами по любым судам под турецким флагом, которые приблизятся к берегам Ливии.

По его словам, «ливийцы воспринимают Турцию и турецких граждан в качестве противника, а турецкие компании, вкладывающие инвестиции в ливийскую экономику, подвергнутся санкциям».