После пожара в Париже англичане задумались об опасностях, грозящих старинным зданиям

Пожар в Соборе Парижской Богоматери напомнил об опасностях, связанных с аварийным состоянием лондонского Вестминстерского дворца, где заседает парламент Великобритании.

«Мы уже потратили слишком много времени на то, чтобы обеспечить меры противопожарной безопасности. Некоторые части дворца – такие же древние, как Нотр-Дам, и мы должны обеспечить соблюдение всех мер противопожарной безопасности во время ремонта. Видит Бог, мы уже получили достаточно предупреждений», — написал в Twitter депутат-лейборист Крис Брайант, входящий в состав межпарламентской комиссии по оценке состояния здания Вестминстерского дворца.

В январе 2018 года палата общин проголосовала за отселение парламентариев из обеих палат в другие помещения на время капитального ремонта Вестминстерского дворца, который должен начаться в 2025 году и продлиться шесть лет. Здание находится в аварийном состоянии: недавно заседание нижней палаты парламента было прервано из-за того, что из щели на потолке хлынула вода.