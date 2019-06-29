После одного дня работы Франции пришлось закрыть «Гробницу царей»

Генеральное консульство Франции в Иерусалиме приняло решение закрыть «Гробницу царей» после первого дня работы, сообщает Le Parisien.

Принадлежащий Франции памятник архитектуры, который был открыт для посещений после 9 лет реставрации, было решено вновь закрыть после первого дня работы (27 июня) из-за беспорядков. Ультра-ортодоксальные евреи пытались проникнуть внутрь, чтобы помолиться, без билетов.

На двух сотрудников генерального консульства Франции в Иерусалиме «были совершены нападения». Французские дипломаты потребовали у властей Израиля, чтобы они приняли необходимые меры для поддержания порядка около «Гробницы царей» и следили за тем, чтобы права собственности Франции не нарушались».

«Гробница царей» в Восточном Иерусалиме на улице Салах а-Дин к северу от Старого города была закрыта с 2010 года, поскольку находилась на реставрации стоимостью около миллиона евро.

РИА Новости

| 2019-06-29T22:49:46+00:00 30 июня 2019, 00:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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