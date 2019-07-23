После обработки более 95% протоколов в Украине лидирует «Слуга народа»

Президентская партия «Слуга народа» лидирует с существенным отрывом на внеочередных выборах в Верховную раду, набирая 43,13% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Украины по результатам обработки 95,01% протоколов, сообщает ТАСС.

В парламент проходят еще четыре партии. «Оппозиционная платформа — За жизнь» получает поддержку 13,06% голосов, «Батькивщина» бывшего премьера Юлии Тимошенко — 8,18%, «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко — 8,12% и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука — 5,84%.

Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. Явка избирателей составила 49,84%. Она стала самой низкой за всю историю парламентских выборов на Украине. Из 29 млн граждан, внесенных в списки для голосования, на участки не пришли более 14,7 млн человек.