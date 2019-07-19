После мощного землетрясения в Греции зафиксировали серию афтершоков

Серию афтершоков фиксируют специалисты после мощного землетрясения, произошедшего в Греции недалеко от Афин, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным сейсмологов, за последний час в том же районе зафиксировано не менее семи сейсмических событий с магнитудой от 2,5 до 4,6.

Наиболее сильным стало седьмое землетрясение магнитудой 4,6. Оно было зафиксировано в 12.11 по времени UTC (16.11 по бакинскому). Эпицентр подземных толчков располагался в 20 километрах к северо-западу от Афин. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин. Как сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс, из-за землетрясения жители Афин покидали здания и выбегали на улицы.

РИА Новости