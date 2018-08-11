После митинга и беспорядков в Бухаресте задержали более 30 человек

Массовый антиправительственный протест в Румынии накануне завершился беспорядками, задержаны 33 человека, заведено восемь уголовных дел, заявил в субботу пресс-секретарь Жандармерии Румынии Мариус Милитару.

«Были задержаны и доставлены в отделения столичной полиции 33 человека, к этому часу заведено восемь уголовных дел. Структуры МВД мобилизованы для установления личности лиц, которые отобрали пистолет у нашей коллеги, когда ее повалили на землю и жестоко избили, она может остаться парализована», — заявил Милитару на пресс-конференции, передает ria.ru.

По словам представителя Жандармерии, медицинская помощь была оказана 450 пострадавшим, в том числе 35 сотрудникам органов правопорядка, 11 из них были госпитализированы.

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