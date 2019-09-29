После матча с «Ман Сити» игрок «Эвертона» госпитализирован с травмой головы

Полузащитник английского «Эвертона» Тео Уолкотт был травмирован в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает пресс-служба клуба.

«Ириски» сыграли дома с «Манчестер Сити» и уступили гостям со счетом 1:3.

По информации источника, Уолкотт во время игры получил травму головы.

В начале встречи хавбек столкнулся головой с полузащитником «горожан» Рахимом Стерлингом. Уолкотт не смог продолжить матч, поэтому вскоре вместо него на поле вышел Алекс Ивоби.

Как позже сообщала пресс-служба «Эвертона», футболист был доставлен в больницу, которую вскоре покинул. О степени серьезности повреждения игрока неизвестно. gazeta.ru