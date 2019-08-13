После инцидента с ракетой уровень радиации в Северодвинске повышался в 16 раз

Уровень радиации в российском городе Северодвинске повышался в 16 раз после инцидента, который, по заявлениям властей, был связан с ракетным испытанием на морской платформе.

Об этом во вторник сообщил ТАСС со ссылкой на Росгидромет.

Министерство обороны изначально сообщало, что после инцидента в четверг уровень радиационного фона оставался нормальным, однако власти Северодвинска сообщили о кратковременном всплеске уровня радиации.

По данным экологической организации Greenpeace, уровень радиации увеличивался в 20 раз.

Росгидромет сообщил во вторник, что, по его данным, уровень радиации повышался в 4-16 раз.

| 2019-08-13T14:22:45+00:00 13 августа 2019, 16:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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