После инцидента с ракетой уровень радиации в Северодвинске повышался в 16 раз

Уровень радиации в российском городе Северодвинске повышался в 16 раз после инцидента, который, по заявлениям властей, был связан с ракетным испытанием на морской платформе.

Об этом во вторник сообщил ТАСС со ссылкой на Росгидромет.

Министерство обороны изначально сообщало, что после инцидента в четверг уровень радиационного фона оставался нормальным, однако власти Северодвинска сообщили о кратковременном всплеске уровня радиации.

По данным экологической организации Greenpeace, уровень радиации увеличивался в 20 раз.

Росгидромет сообщил во вторник, что, по его данным, уровень радиации повышался в 4-16 раз.