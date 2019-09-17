После инсульта экс-президента Крыма доставили из Турции в Россию

Экс-президента Крыма Юрия Мешкова, перенесшего инсульт во время отдыха в Турции, доставили в Россию, сообщила дочь политика Марианна Мешкова.

Ранее сообщалось, что бывший и единственный в истории республики президент Крыма Юрий Мешков перенес инсульт, находясь с женой на отдыхе в Турции. По словам пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирины Касимовой, в медучреждении подтвердили, что вопрос о перспективах медико-транспортной эвакуации пациента в Россию может быть предметно рассмотрен после стабилизации его состояния и проведения контрольных медицинских исследований.

Мешков, которому сейчас 73 года, был избран президентом республики Крым в феврале 1994 года и оставался в этой должности до отмены действовавшей в Крыму конституции республики Верховной радой Украины весной 1995 года. Тогда же была создана лишенная суверенитета Автономная республика Крым в составе Украины. Мешков после этого переехал в Москву.