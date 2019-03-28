После финала «Игры престолов» фанатам пообещали бонус

HBO выпустит документальный фильм о сериале «Игра престолов». Об этом сообщается в Twitter телеканала, передает РИА Новости.
Двухчасовую картину «Игра престолов: Последний дозор» покажут 26 мая вскоре после финальных серий саги. Фильм расскажет о съемках завершающего сезона шоу.
Режиссером ленты стала британка Джини Финлэй. В качестве продюсеров выступили создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс.
Финальный сезон, состоящих из шести эпизодов, стартует 14 апреля. Последняя серия выйдет 19 мая.
«Игра престолов» снята по романам Джорджа Мартина серии «Песнь льда и пламени». С 2011 года шоу получило 38 премий «Эмми».
| 2019-03-28T18:36:57+00:00 28 марта 2019, 23:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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