После финала «Игры престолов» фанатам пообещали бонус

HBO выпустит документальный фильм о сериале «Игра престолов». Об этом сообщается в Twitter телеканала, передает РИА Новости.
Двухчасовую картину «Игра престолов: Последний дозор» покажут 26 мая вскоре после финальных серий саги. Фильм расскажет о съемках завершающего сезона шоу.
Режиссером ленты стала британка Джини Финлэй. В качестве продюсеров выступили создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс.
Финальный сезон, состоящих из шести эпизодов, стартует 14 апреля. Последняя серия выйдет 19 мая.
«Игра престолов» снята по романам Джорджа Мартина серии «Песнь льда и пламени». С 2011 года шоу получило 38 премий «Эмми».