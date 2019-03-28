После финала «Игры престолов» фанатам пообещали бонус

Двухчасовую картину «Игра престолов: Последний дозор» покажут 26 мая вскоре после финальных серий саги. Фильм расскажет о съемках завершающего сезона шоу.

Режиссером ленты стала британка Джини Финлэй. В качестве продюсеров выступили создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс.

«Игра престолов» снята по романам Джорджа Мартина серии «Песнь льда и пламени». С 2011 года шоу получило 38 премий «Эмми».