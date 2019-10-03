После десятилетнего перерыва Ален Делон появится на большом экране

Ален Делон появится на большом экране в фильме «Полное сходство» (Toute ressemblance), которая выходит во Франции 27 ноября, сообщает Le Figaro.

Это первая после десятилетнего перерыва картина с участием легендарного актера, недавно перенесшего инсульт. Его предыдущей работой в кино стала роль Цезаря в фильме «Астерикс на Олимпийских играх» (2008).

В дебютной полнометражной работе журналиста Мишеля Денизо о мире телевидения, актер сыграл самого себя: его пригласил на программу знаменитый ведущий (Франк Дюбоск).

Фильм снимался в сентябре и октябре 2018 года. Делон провел на съемках только один день, но был очень рад возможности вернуться в мир кино.

| 2019-10-03T00:03:22+00:00 3 октября 2019, 04:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss