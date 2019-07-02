После C-400 Турция может купить и российские истребители

Турция будет рассматривать возможность покупки российских истребителей, если не получит американские военные самолеты F-35, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на анонимных турецких чиновников.

Ранее и.о. главы Пентагона Марк Эспер заявил, что Турция не получит американские военные самолеты F-35, если купит российские ЗРК C-400, сообщил представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

В Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.