После 2022 года Польша откажется от российского газа

Правительство Польши заверило, что после 2022 года республика сможет полностью отказаться от российского газа. С соответствующим утверждением выступил в эфире Польского радио представитель правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

«Сейчас мы все еще получаем самую большую, львиную долю газа из России. Это долгосрочный контракт, от которого мы откажемся к концу 2022 года», — сказал он.

«Сейчас часть импорта мы получаем через газопорт в Свиноуйсьце. Это много, так как этим путем мы уже получаем около 3 млрд кубометров газа в год. Это долгосрочные контракты с Катаром, но уже начались и поставки из США», — указал Наимский, напомнив также о строительстве Baltic Pipe — газопровода, который соединит Польшу через Данию с норвежским шельфом.

«И этот газопровод, и расширенный терминал [в Свиноуйсьце] — это наш стратегический выход из этого зависимого от россиян положения. После 2022 года эта проблема будет решена. Весь импорт газа в Польшу будет осуществляться с другого направления», — добавил представитель польского правительства.