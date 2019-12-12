Послание отправленное 36 лет назад в бутылке, нашлось в США

Американец Джошуа Мендес, прогуливаясь по пляжу Кейп-Код в Массачусетсе, нашел бутылку с посланием, отправленным 36 лет назад, сообщает Bangor Daily News.

Джошуа рассказал, что случайно заметил стеклянную бутылку, почти полностью закопанную в песок. Внутри он обнаружил письмо 11-летней девочки по имени Дженни Браун, отправленное 14 мая 1983 года из города Джонспорт (штат Мэн). Она просила написать ей и прилагала свой адрес.

Мендес вместе со своим 73-летним отцом Полом решили найти Дженни, но засомневались, что спустя столько лет она все еще живет по этому адресу. Объявление опубликовали в соцсетях. На пост в комментариях откликнулась девушка по имени Кэти Мари Браун. Она подтвердила, что письмо отправила ее сестра, которая до сих пор живет в Джонспорте.