Послание без содержания

Уже три месяца минуло с момента, как бывший премьер-министр Казахстана Касым-Жомарт Токаев занял кресло президента республики. Произошло это в результате довольно условных всеобщих выборов, на фоне протестных выступлений в крупных городах страны. И практически никто не сомневается в том, что и как президент Токаев тоже условный. Как метко выразился несколько месяцев назад в интервью западным СМИ первый посол США в Казахстане Уильям Кортни, ему уготована та же роль, что и Медведеву при Путине. То есть, в реальности полноту власти в Казахстане сохраняет за собой Нурсултан Назарбаев. И более всего в пользу этого свидетельствует то, что за все прошедшее время ничего заметного Токаев так и не совершил.

Правда, на днях он выступил с первым «посланием народу», содержание которого, конечно же, стало предметом рассмотрения казахстанских экспертов.

Во вступительной части «послания», состоящего из пяти разделов, Токаев упомянул о политической реформе. Он заявил, что «успешные экономические реформы уже невозможны без модернизации общественно-политической жизни страны» и что как глава государства он «свою задачу видит в том, чтобы содействовать развитию многопартийности, политической конкуренции и плюрализма мнений в стране», передает Радио Свобода.

В своем «послании» Токаев отметил, что обещанная им политическая трансформация будет постепенной. «Мировой опыт свидетельствует о том, что взрывная, бессистемная политическая либерализация приводит к дестабилизации внутриполитической ситуации и даже к потере государственности», — заявил он.

По его словам, «сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство» — это еще не свершившийся факт, а цель, к которой страна должна двигаться ускоренными темпами. А главная задача властей — «воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства», которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан».

Но при всем этом Касым-Жомарт Токаев не проронил и слова об освобождении политзаключенных, не проявил никаких инициатив по началу борьбы с коррупцией. То есть, никак не затронул основные темы волнующие оппозицию и народ республики.

Один из самых сильных и независимых политологов Казахстана, директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев, комментируя обращение Токаева на своей странице в Facebook, пишет: «Первое послание второго президента началось с политического блока. В этом его отличие от того, что вещал 01, чьи послания последних лет вообще не делали акцента на политическую модернизацию. Но начали за здравие, а кончили за упокой. Правильный тезис о том, что без политических реформ невозможно осуществлять эффективное социально-экономическое развитие (об этом я писал в своей книге «Деформация вертикали» и недавно говорил в YouTube программе «ГиперБорей») в послании так и не нашел конкретного продолжения. Вообще показалось, что политический блок в послании появился как освежитель в машине, вроде пахнет приятно, но на работу самой машины не влияет. В отличие от социально-экономической части, где было больше конкретных предложений, указаны конкретные исполнители и адресаты, политический блок получился «полубеременным», где ничего конкретного не родилось. Митинги проводить можно, но опять же, в рамках разрешительной, а не уведомительной системы. Многопартийность нужна, но без либерализации партийного законодательства и при ведущей роли Nur Otan. Политическая модернизация необходима, но не сейчас и не ускоренно. Чем-то напоминает любимый назарбаевский тезис о том, что даже США свою демократию не одно столетие строили. А вместо выборности акимов предложили просто оценивать их деятельность и по результатам этой оценки решать их судьбу. В послании видна явная попытка быть в тренде политических вызовов и некоторых требований со стороны общества. Но реакция на эти вызовы получилась скомканная, аморфная и пугливая. Видно, что на политический блок влияние оказало недавнее жестокое выступление первого президента на совещании Nur Otan, где явно был сделан акцент на консервацию разных сегментов политсистемы, чем на ее модернизацию. Судя по посланию, возникает такое ощущение, что К.Ж.Токаеву дали более широкое поле для маневров в социально-экономической сфере, где у него много инициатив, а во внутренней политике расставили красные флажки».

То есть, оценивая «послание» вкратце, можно сказать, что это обыденное красноречие, без гарантий конкретной реализации на деле.

Напоследок стоит отметить — что бы там ни обещал Токаев по поводу грядущей либерализации, правящая партия «Нур Отан», которую возглавляет его «кукловод» Назарбаев, занимает более 80 из 107 мест в нижней палате парламента, которая в основном одобряет законопроекты, составленные правительством. То есть, пока жив Нурсултан Абишевич, как он захочет, так оно и будет.