Посла Венесуэлы вызвали в МИД Испании из-за смерти венесуэльского офицера

Посол Венесуэлы в Мадриде был вызван во вторник в МИД Испании в связи с гибелью офицера Боливарианских ВС Рафаэля Акосты Аревало. Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном пресс-релизе ведомства.

В документе отмечается, что и.о. главы МИД Жозеп Боррель «вызвал сегодня посла Венесуэлы в Мадриде, чтобы выразить ему отпор правительства Испании в связи с трагической смертью капитана Рафаэля Акосты предположительно из-за жестокого обращения». «Министр сообщил послу требование правительства Испании, чтобы обстоятельства смерти капитана были предметом независимого, оперативного и точного расследования», — говорится в сообщении ведомства.

«Министр также поинтересовался состоянием здоровья остальных задержанных в рамках операции, в ходе которой капитан Акоста был арестован 21 июня», — добавили в МИД. «Министр заявил послу о серьезной обеспокоенности правительства Испании из-за ситуации с правами человека в Венесуэле, потребовал освобождения всех политических заключенных», — добавили в МИД.