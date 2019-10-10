Посла Турции вызвали в МИД Франции

МИД Франции вызвал посла Турции в Париже в связи с военной операцией Анкары в Сирии. Об этом сообщило в четверг Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на дипломатический источник.

«Посол вызван во второй половине дня» в Министерство иностранных дел Франции, добавил источник.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в своем Twitter написал, что турецкая военная операция в Сирии может подорвать европейскую безопасность, ее необходимо прекратить. «Я осуждаю одностороннюю операцию, начатую Турцией в Сирии, — подчеркнул он. — Она ставит под угрозу усилия в сфере безопасности и гуманитарной помощи коалиции против террористической группировки «Исламское государство». (ТАСС)

| 2019-10-10T16:07:50+00:00 10 октября 2019, 19:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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