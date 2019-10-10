Посла Турции вызвали в МИД Франции

МИД Франции вызвал посла Турции в Париже в связи с военной операцией Анкары в Сирии. Об этом сообщило в четверг Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на дипломатический источник.

«Посол вызван во второй половине дня» в Министерство иностранных дел Франции, добавил источник.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в своем Twitter написал, что турецкая военная операция в Сирии может подорвать европейскую безопасность, ее необходимо прекратить. «Я осуждаю одностороннюю операцию, начатую Турцией в Сирии, — подчеркнул он. — Она ставит под угрозу усилия в сфере безопасности и гуманитарной помощи коалиции против террористической группировки «Исламское государство». (ТАСС)