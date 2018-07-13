Посла США в Камеруне обвинили во вмешательстве в выборы

Посол США в Камеруне Питер Барлерин вызвал недовольство среди местных властей своими словами на встрече с президентом Полем Бийя, сообщила в пятницу The New York Times.

В июне Барлерин присутствовал на приеме у Бийя и завел с ним разговор о президентских выборах, которые пройдут в октябре. Посол посоветовал президенту «подумать о своем наследии и о том, как его будут вспоминать в учебниках истории». Барлерин подсказал, что хорошими ролевыми моделями для президента Камеруна были бы Джордж Вашингтон и Нельсон Мандела. Посол и президент обсуждали возможность прекращения насилия в регионах страны, охваченных восстаниями сепаратистов.

Местные чиновники расценили эти слова как вмешательство во внутренние дела, а министр иностранных дел вызвал Барлерина, чтобы сделать выговор. Посол также получал угрозы в свой адрес, передает Интерфакс.

Поль Бийя управляет Камеруном последние 36 лет и планирует избраться на новый срок. Сейчас президенту 85 лет.

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