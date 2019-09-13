Посла РФ вызвали в МИД Чехии

Посол России в Чехии Александр Змеевский был приглашен в МИД республики в связи с высказываниями министра культуры РФ Владимира Мединского в адрес старосты Праги-6 Ондржея Коларжа, инициировавшего принятие решения о вывозе из столичного района памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Соответствующее заявление размещено в пятницу на сайте внешнеполитического ведомства.

Мединский 6 сентября выразил благодарность президенту Чехии Милошу Земану за защиту памятника маршалу от сноса и одновременно охарактеризовал старосту Праги-6 как нацистского гауляйтера.