Посла Ливии в Афинах объявили персоной нон грата из-за меморандума с Турцией

Посол Ливии в Афинах объявлен персоной нон грата из-за подписанного Ливией с Турцией меморандума по разграничению морских зон. Об этом сообщила в пятницу газета Ethnos со ссылкой на правительственный источник.

МИД Греции ранее дал срок послу Ливии представить до пятницы текст данного меморандума, что он не сделал. Глава ливийского диппредставительства посетил в пятницу утром греческий МИД, где ему объявили, что он является персоной нон грата, и назначили срок, к которому он должен покинуть страну.(ТАСС)

| 2019-12-06T13:22:10+00:00 6 декабря 2019, 14:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss