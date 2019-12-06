Посла Ливии в Афинах объявили персоной нон грата из-за меморандума с Турцией

Посол Ливии в Афинах объявлен персоной нон грата из-за подписанного Ливией с Турцией меморандума по разграничению морских зон. Об этом сообщила в пятницу газета Ethnos со ссылкой на правительственный источник.

МИД Греции ранее дал срок послу Ливии представить до пятницы текст данного меморандума, что он не сделал. Глава ливийского диппредставительства посетил в пятницу утром греческий МИД, где ему объявили, что он является персоной нон грата, и назначили срок, к которому он должен покинуть страну.(ТАСС)